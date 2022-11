...invitava a tralasciare le battaglie ideologiche e a concentrarsi sul calcio in vista dei prossimiin Qatar. Neuendorf conferma poi che la Germania non appoggerà la rielezione dia ...Le parole di Gianniin conferenza, un tentativo cerchiobottista di non scontentare nessuno in vista dell'inizio dei2022 Gianni, numero uno di FIFA, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del contestato mondiale di Qatar 2022. Di seguito le sue parole "Siamo stati pesantemente criticati. ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha detto di sentirsi "arabo", "gay", "lavoratore migrante", durante la conferenza stampa inaugurale dei Mondiali in Qatar, a Doha. Rai utilizza, sui propri ...