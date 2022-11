Mondiali | Infantino difende il Qatar | “So cosa significa essere discriminato | bullizzato per i capelli rossi” E il portavoce Fifa fa coming out

(Di sabato 19 novembre 2022) Di fronte alle aspre critiche nei confronti delper le condizioni dei diritti umani, la morte dei lavoratori migranti e il trattamento riservato alle persone Lgbtq, il presidente dellaGianniprende posizione alla vigilia della prima partita dei2022: “Oggi ho sentimenti forti. Oggi mi sentoino, mi sento arabo, mi sento africano, mi sento gay, mi sento disabile, mi sento un lavoratore migrante”. La sua affermazione è stata immediatamente criticata sui social media, con molti che hanno sottolineato che se fosse davvero gay, non sarebbe in grado di dirlo apertamente in, dove l’omosessualità è illegale secondo la legge islamica della Sharia. In vista della Coppa del Mondo, l’ex nazionale delKhalid Salman, uno dei numerosi ...

