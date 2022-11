Mondiali in Qatar | Karim Benzema si ferma in allenamento | la Francia con il fiato sospeso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022)ha avuto un problema muscolare inalla vigilia dell’inizio deiin. E adesso latrattiene ilper le condizioni fisiche dell’attaccante del Real Madrid, fresco vincitore del Pallone d’Oro. L’attaccante, che non gioca dal 2 novembre, sarà sottoposto a esami serali per stabilire la gravità dell’infortunio. I problemi, spiega L’Equipe, sono sicuramente di natura muscolare, “il che lascia un grosso dubbio sul resto della sua competizione”. Quasi sicuramente, secondo il noto quotidiano francese, salterà l’esordio con l’Australia. Uno stop per la punta sarebbe un duro colpo per la Nazionale francese, alla caccia del secondo titolo consecutivo dopo la vittoria in casa del 2018. L’assenza disarebbe ...