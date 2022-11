Mondiali | Argentina in ansia | dubbio Messi per il debutto

Domani dopo la cerimonia di apertura alle 17:00 ora italiana con Qatar - Ecuador prende il via il mondiale del 2022. Vediamo quali sono le stelle più attese a Qatar 2022.Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Dybala. BELGIO Courtois, De Bruyne, Lukaku. CANADA Davies. CAMERUN Onana, Anguissa, Choupo Mouting. COREA DEL SUD Kim, Son. COSTA RICA Keylor Nvas. ...Quella in Qatar è la ventiduesima edizione dei. L'albo d'oro vede scritti i nomi di: BRASILE: 5 GERMANIA e ITALIA: 4, FRANCIA e URUGUAY: 2 SPAGNA e INGHILTERRA: 1 Comments commentsArgentina e Portogallo hanno grandi possibilità di chiudere i rispettivi gironi al primo posto. In questo caso, andrebbero in due parti opposte del tabellone e potrebbero poi incrociarsi in finale.Non è in campo da quasi trent'anni ma Diego Armando Maradona continua a detenere record importanti in giro per il mondo del calcio. Con i Mondiali ormai arrivati al ...