Mondiali 2022 | Neuer annuncia | “Germania in campo con la fascia One Love | nessuna paura”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 novembre 2022) Per una giusta causa. Non importa cosa dovesse succedere, quali sanzioni dovessero arrivare o quali reazioni si scatenerebbero nell’opinione pubblica; fare tutto ciò che possibile per dimostrare vicinanza ad una causa riguardante i diritti umani è sempre la scelta giusta. Ed è proprio ciò che farà il portiere tedesco Manuel. L’estremo difensore di proprietà del Bayern Monaco ha recentemente ribadito tramite in un intervista, che indosserà lada capitano “One” aiper promuovere la diversità e l’inclusione in Qatar. Interpellato durante una conferenza stampa in proposito, il tedesco non ha certamente esitato spiazzando tutti i dubbi con un disarmante “sì”. Indosserà sicuramente lamulticolore da capitano della, come ...