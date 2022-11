Mondiali 2022 | il direttore della comunicazione FIFA fa coming out e svela la reazione del Qatar!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 novembre 2022) A margineconferenza stampa odierna inaugurale diWorld Cupin Qatar, il, Bryan Swanson ha fattoout. Foto: GettyQatar LE DICHIARAZIONI “Lavoro da tempo con Gianni Infantino e mi sono sempre sentito supportato. Sono gay, come molti altri colleghi nella, e ho sempre sentito il suo sostegno. Laè un’organizzazione inclusiva che cerca di aiutare tutti, siamo in Qatar per lavoro e non abbiamo avuto problemi”. In un Paese dove sono vietate le relazioni omosessuali, Swanson lancia un segnale forte. Antonio Ferro