Mondiali 1990 | ossia ho sentito Baggio volare

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 novembre 2022) Se c’è una cosa che m’ha sempre annoiato mortalmente è viaggiare in auto, e ben da prima che prendessi la patente. Avrei preferito addirittura mangiare i cavolfiori e io i cavolfiori, quelli bianchi, li ho sempre schifati, è l’unica cosa che non mangio, che li schifo ancora. Viaggiare in auto divenne un filo meno orrido dopo la nascita di mio fratello, che almeno trovavo qualcosa da fare, tipo fare a gara a chi vedeva per primo i campanili, contare le targhe che non appartenevano alla provincia nella quale eravamo, cose così. Nelperò mio fratello non c’era e scendere in Puglia, dove andavamo a fare le vacanze, era un supplizio infinito. In macchina avevamo quattro cassette. Una era Dalla-Morandi, una Simon&Garfunkel, una Claudio Baglioni, che in realtà erano due, perché Assolo era sì un triplo album dal vivo, ma una doppia cassetta, l’ultima una di Fausto ...