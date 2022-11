Mondiali 1974 | ossia uno stadio tra gli abeti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 novembre 2022) Malosco è un piccolo villaggio dell’Alta Val di Non, un pezzo di Trentino che si incunea nell’Alto Adige, o Sud Tirol. Scordatevi la magnificenza delle Dolomiti. Lì, tutt’intorno, ci sono solo dignitosi monti verdi e tondeggianti. In lontananza, verso sud, sopra l’ininterrotta distesa di meleti, si vedono le Dolomiti di Brenta, come una cosa da guardare e non toccare, preziosa e delicata, soprattutto non tua. Ma a me, che nel luglio delavevo dieci anni appena compiuti, del fascino magnificente, sedimentario e carbonatico dei Monti Pallidi non fregava assolutamente un cazzo. Le vacanze in montagna erano fatte per giocare a pallone tutto il giorno, cosa che avrei fatto anche a casa tutto il resto dell’anno, se solo non ci fosse stata di mezzo la fastidiosa distrazione della scuola. Le vacanze erano la vetrina per mettersi in mostra. All’oratorio, eravamo ...