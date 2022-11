Missili in Polonia | Lewandowski | 'Mai più' VIDEO

' Letta e Calenda suiinEstremamente tempestivi e frettolosi. Stando alla loro reazione saremmo già dentro la terza guerra mondiale '. Così Andrea Scanzi nel suo intervento come ospite fisso della nuova ...Il mondo che temeva l'Armageddon come non era più successo daidi Cuba del '62. Il ritiro ...Al tempo stesso l'Amministrazione Biden ha retto bene lo stress del caso dei razzi caduti in...Il governo ucraino sta cercando di innescare uno scontro diretto tra Russia e NATO, ha dichiarato l'ambasciatore russo Antonov.“Letta e Calenda sui missili in Polonia Estremamente tempestivi e frettolosi. Stando alla loro reazione saremmo già dentro la terza guerra mondiale“. Così Andrea Scanzi nel suo intervento come ospite ...