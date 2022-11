Milan | Thiaw titolare con la Germania under 21

Commenta per primo Amichevole di lusso tra le formazioni under 21 di Italia e Germania. Tra le fila teutoniche spicca la titolarità di, difensore centrale in forza alTra le file tedesche anche due giocatori di Serie A ovverodele Samardzic dell'Udinese. Sarà una formazione piuttosto sperimentale viste anche le assenze e alcuni giocatori convocati da ...Questo l'11 iniziale scelti da Nicolato per la gara contro la Germania: Carnesecchi; Cittadini; Pirola; Ruggeri; Bellanova; Esposito; Rovella; Vignato; Quagliata; Colombo; Cambiaghi.Il prosieguo della stagione di Yacine Adli al Milan sarà una scelta, principalmente, del giocatore. Dopo il periodo di vacanze, dove il ragazzo avrà modo di resettare e di parlare ...