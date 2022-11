Milan | Cardinale | “Mi sento il custode della società e della storia dei rossoneri”

(Di sabato 19 novembre 2022) Gerry, numero 1 di RedBird e nuovo patron del, ha concesso un’intervista a The Australian a margineconferenza “Sohn Hearts & Minds Investment Leaders”. “Non misolamente il proprietario del, ma anche ildel club – ha dichiarato, che poi ha aggiunto – Lo sport è capace di resistere alla disintermediazione tecnologica. Le realtà in cui ho investito non navigavano in acque cattive se si eccettua la monetizzazione dell’evento live“. SportFace.

