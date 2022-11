Meteo | infarto e ictus | l' impatto segreto | come e quanto nuoce alla nostra salute

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Ilinfluenza l'umore, ma anche il benessere fisico. Il nostro corpo in caso di vento, di caldo, di bassa pressione si comportase fosse sotto attacco e produce i cosiddetti riflessi di lotta o di fuga. Il vento ad esempio scatena le emicranie: lo hanno dimostrato gli scienziati dell'Università di Calgary in Canada esaminando i legami tra chi soffre di forti mal di testa e il verificarsi dei venti "Chinook”. Un team dell'Università di Aberdeen ha scoperto che il tempo piovoso rende più difficile, per chi è a dieta, perdere peso. Il clima più caldo aumenta invece il rischio di suicidio: il British Institute of Psychiatry ha riscontrato un aumento del 3,8% dei casi per ogni aumento di 1°C della temperatura media superiore a 18°C. Il freddo infine è pericoloso per il cuore. Si stima che circa 20 mila persone muoiano ogni anno nel Regno Unito a ...