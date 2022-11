Meteo del weekend | fine settimana perturbato con temporali | nubifragi e neve

(Di sabato 19 novembre 2022) PrevisioniItalia VERSO UN– A soli tre giorni di distanza viene confermata ormai da tutti i centri di calcolo una fase del tempo estremamente perturbata per l’Italia che inizierà nelma si trascinerà fino a metà della nuova. Che cosa accadrà? Le correnti atlanticheassociate alla depressione d’Islanda entreranno in connubio con un nucleo di aria fredda che dalla Russia si sposterà verso l’Europa centro settentrionale. Il risultato sarà un’area di saccatura molto ampia che si estenderà fino al Mediterraneo. Proprio sul Mediterraneo l’arrivo di queste correnti fredde andrà a formare un vortice di bassa pressione che tra sabato e domenica transiterà dalla Sardegna verso le regioni centrali. Questo vortice si avvarrà di un intenso fronte temporalesco che inizierà ...

