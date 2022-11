Messi e Ronaldo si sfidano a scacchi | l’immagine diventa virale sui social – FOTO

(Di sabato 19 novembre 2022) I due campioni hanno pubblicato la stessasui propri profiliufficiali eè subitotaCristianoe Lionelche sita in un battibalenosui, con molti utenti che l’hanno definita “del secolo“. In realtà si tratta solamente di una sponsorizzazione targata Louis Vuitton, la nota marca di moda sta infatti producendo nuovi bauli “artigianali”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo(@leo) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Quotidiano di Sicilia

I due campioni hanno pubblicato la stessa foto sui propri profili social ufficiali e l'immagine è subito diventata virale Cristianoe Lionelche si sfidano a scacchi. L'immagine è diventata in un battibaleno virale sui social, con molti utenti che l'hanno definita 'foto del secolo'. In realtà si tratta solamente di ...La foto dell'anno Probabilmente sì. Sui suoi canali ufficiali infatti, Leoha condiviso un post in cui appare insieme a lui Cristiano. Parliamo ovviamente di una partnership retribuita di Louis Vuitton , di cui entrambi sono testimonial. Nell'immagine, i due ... Cristiano Ronaldo e Leo Messi insieme: lo scatto fa impazzire i fan La foto dell’anno Probabilmente sì. Sui suoi canali ufficiali infatti, Leo Messi ha condiviso un post in cui appare insieme a lui Cristiano Ronaldo. Parliamo ovviamente di una partnership retribuita ...Cristiano Ronaldo si è allenato con i compagni e sarà regolarmente in campo giovedì nel primo match del Portogallo contro il Ghana. CR7, al centro della bufera per l'intervista contro il Manchester Un ...