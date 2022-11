Mercato Atalanta | rivoluzione Gasperini | doppio addio a gennaio

(Di sabato 19 novembre 2022) Ildell’potrebbe entrare nel vivo con il piano cessioni.potrebbe aprire concretamente all’di due giocatori nel corso dell’imminente sessione invernale Aria diin casain vista della seconda parte della stagione e in vista deldipotrebbe dare l’ok a unsacrificio per cercare di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

"Negli ultimi giorni dello scorsoestivo si erano fatte sotto Cremonese e Sampdoria, ma ... del Milan e dell'. La sua fede bianconera ha prevalso su tutto". window.eventDFPready......le mosse da fare sulper rinforzare la rosa in vista di gennaio ma anche in ottica... che non è mai stato in grado di replicare le prestazioni mostrate all'(anche perchè ...Torino, il mercato granata è già iniziato, ma nel frattempo si discute anche di rinnovi di contratto. Sul tavolo di Vagnati quello di Lukic, ma non solo.La Juventus sta vagliando tutti i nomi per il dopo Szczesny. Nella lista dei desideri della dirigenza bianconera è presente anche l’ex Primavera de ...