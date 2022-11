Meloni | “Siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese”

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA – Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nelladi Bilancio, anche in attesa del Consiglio dei Ministri che avrà luogo lunedì, con importanti iniziative del governo.alsu una, con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità”. E’ quanto afferma oggi la premier Giorgiasui suoi canali social. L'articolo L'Opinionista.

