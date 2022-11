Meloni | “Al lavoro su una Finanziaria attenta a famiglie | imprese e redditi bassi” Lunedì il Cdm

(Di sabato 19 novembre 2022) “Siamo alsu una legge, con particolare attenzione ai. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità”. Il premier Giorgiaci tiene a precisare dai suoi canali social i caposaldi sui quali il governo è impegnato in questi giorni. Con un fine settimana tutto proteso alla discussione disulle singole misure. “Ieri – ha detto il presidente del Consiglio – ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nella Legge di Bilancio; anche in attesa del Consiglio dei Ministri che avrà luogo ...

La soglia è stata portata a 3000 euro dal nuovo Governo. I dipendenti non pagano alcuna imposta e l'azienda lo deduce, quindi è conveniente per datore di lavoro e lavoratori. Le spese coperte ......" molto preoccupato del progetto dell' autonomia di Calderoli " e "molto contento che la... C'è un lavoro da fare per recuperare la rappresentanza". Secondo Calenda, "il Sud non è condannato all'... ROMA (ITALPRESS) – "Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nella Legge di Bilancio".