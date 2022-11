Mediaset | Pier Silvio Berlusconi la decisione su Michelle Hunziker | cosa le succederà

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 19 novembre 2022) Arrivano grosse novità in casa. Nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta da, l’imprenditore televisivo ha rivelato tutte le novità del palinsesto invernale e confermato alcuni dei programmi che continueranno la messa in onda. E tra i tanti personaggi dello spettacolo, il marito di Silvia Toffanin non ha esitato a richiamare in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.