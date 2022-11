Maxi-rissa a Salerno | misure cautelari per 16 ragazzini

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper sedici minorenni accusati di aver dato vita ad una, a, durante la ‘notte bianca’ tra il 9 e il 10 luglio scorso. Il gip, su richiesta della procura dei minorenni, ha disposto la permanenza in casa (la versione minorile degli arresti domiciliari) per dieci di loro e prescrizioni per gli altri sei. I, tutti italiani, sono accusati a vario titolo, pere lesioni. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio due gruppi di giovani si affrontarono nell’affollata piazza Gloriosi, scatenando una violenta, che venne sedata dalla polizia. Diversi i minorenni rimasero feriti. Le indagini, scattate subito dopo, hanno consentito di ricostruire la dinamica e i protagonisti dei fatti, ...

Motivi banali dietro laLascoppiata a luglio in occasione della Notte Bianca, in piazza Giancamillo Gloriosi, è uno dei tanti episodi sui quali le forze dell'ordine hanno ...... processati con rito abbreviato, e che sono tra i 19 maggiorenni arrestati a giugno per lain un parco a Pessano con Bornago , nel Milanese, la sera del 29 settembre 2021.che si era ...I ragazzini sono accusati a vario titolo, per rissa e lesioni. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio due gruppi di giovani si affrontarono nell'affollata piazza Gloriosi Misure cautelari per 16 minorenn ...Indagati sedici minori protagonisti della maxi rissa scoppiata a Torrione: sono figli di noti professionisti del capoluogo Dieci ragazzi – come titola, in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi ...