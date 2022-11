Mastella firma l’ordinanza | l’acqua torna potabile | “Valori sempre nella norma ma quanti sciacalli”

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Io ho tutelato la comunità, esponendomi alla gogna pur non avendo responsabilità dirette. Altri hanno fatto sciacallaggio e risponderanno nelle sedi opportune del loro comportamento”. Così Clementeche pochi minuti fa, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Mosti, ha chiuso il ‘caso tetracloroetilene’ e annunciato il ritorno allalità,ndo in direttache ripristina la potabilità delproveniente dai pozzi di Pezzapiana. Una buona notizia che la fascia tricolore ha voluto salutare con un ‘brindisi’ conincriminata. “E’ buona. Di certo migliore di quella delle bottiglie”. Decisive si sono rivelate le ultime analisi condotte dall’Arpac e dalle quali è emersa una presenza...

