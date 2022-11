Marta Fascina? Alle spalle di Berlusconi spunta uno strano video | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Una giornata importante, per Forza Italia. Oggi, sabato 19 novembre, infatti è stata inaugurata la nuova sede del partito a Milano. Presente il leader, Silvio, insieme alla compagna,, e ai capigruppo azzurri di Camera e Senato, Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli. "Abbiamo inaugurato la nuova sede di Forza Italia Lombardia, proprio a Milano. Qui la nostra storia è iniziata, qui la nostra storia va avanti - ha poi scritto su Facebook-. Oggi Milano e la Lombardia hanno un punto di ritrovo in più. Il nostro è un partito vitale e non ho alcun dubbio a sottolineare che nessuno in Italia ha una classe dirigente di qualità come la nostra. Per questo, dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, di ciò che siamo". Direttamente dalla nuova sede, il Cavaliere ha affermato in vista delle ...