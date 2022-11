Marianna Madia | Chi può fare il segretario del Pd oggi

(Di sabato 19 novembre 2022) “Vogliamo evitare che il prossimoo la prossima segretaria del Pd sia di nuovo una foglia di fico, che nasconde il patto di sindacato di poche correnti di questo Partito Democratico che non hanno più nulla delle correnti ma sono di fatto delle filiere di potere". Le dichiarazioni sono quelle rilasciate dalla deputatapoco prima di entrare all'assemblea nazionale dem convocata, sabato 19 novembre, in via Napoli a Roma. E poco prima di lasciare i cronisti la deputata confessa anche chi vorrebbe comedei Dem: "Sono contenta che ci sia una donna che sceglie di iscriversi al Partito Democratico, nel caso in cui Elly Schlein dovesse decidere di candidarsi, e sono molto contenta che ci sia anche Stefano Bonaccini, ho lavorato tanto con lui ...

A dirlo èdel Partito Democratico.Assemblea difficile, qualche intervento da outsider attacca il gruppo dirigente. Da Lia Quartapelle eun ordine del giorno contro le correnti. No di Franceschini ma anche no da molte dirigenti. La data delle primarie proposta è il 19 febbraio ma resta ballerina: potrebbe finire troppo a ...Le nuove regole, approvate con 553 voti favorevoli, 21 contrari e 36 astenuti, vanno nella direzione di "un allargamento, con delle regole più semplici e con tempi certi per arrivare al voto a febbrai ...(Agenzia Vista) Roma 18 novembre 2022 "Dobbiamo aggregare una percentuale molto più alta di quella delle ultime elezioni e ritornare alle origini e per questo voglio che in questo congresso ...