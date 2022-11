Margot Robbie inedita | la star si racconta in un' intervista rivelatrice

... capelli e abiti che riprende trend dei primi anni 2000, e che è tornata a spopolare grazie, appunto al film Barbie, intepretato da, e in uscita l anno prossimo. Un colore che sembra ...... Getty Images Miranda Kerr in RASARIO Credits: Getty Images Nicola Peltz Beckham in MIU MIU Credits: Getty Imagesin un blazer oversize gessato, loose jeans, pumps color borgogna e ...Prossimamente nel già annunciato scandaloso Babylon di Damien Chazelle, Margot Robbie ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair, in cui rivela molto di sé.Dopo The Wolf of Wall Street, Margot Robbie ricevette la richiesta di Hugh Hefner di apparire su Playboy, ma rifiutò ...