Mara Carfagna nuovo presidente di Azione | Daremo una casa ai liberali e riformisti

L'assemblea nazionale di Azione, in corso al teatro Politeama a Napoli, ha deliberato con l'83,8% l'elezione di Mara Carfagna a nuovo presidente del partito. I voti contrari sono stati il 10,6% mentre gli astenuti sono il 5,6%. L'ex ministro per il Sud prende il posto del dimissionario Matteo Richetti.