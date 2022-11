Manovra | Berlusconi | Fi mette in campo idee anche senza ok alleati

(Di sabato 19 novembre 2022) Nella legge di bilancio "remo in" l'abolizione delle autorizzazioni preventive e il taglio degli oneri, oltre lo stipendio, per l'assunzione dei giovani fino a 34 anni da parte delle ...

Tiscali Notizie

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, durante l'inaugurazione della nuova sede del coordinamento regionale del partito. Si tratta, ha aggiunto, di "una mia idea". 19 novembre 2022Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, durante l'inaugurazione della nuova sede del coordinamento regionale del partito. 19 novembre 2022 Manovra,Berlusconi:da Fi proposta per 1 mln di nuovi posti lavoro Il problema è stato soprattutto convincere gli alleati - tutti, non solo Salvini - che “bisogna essere molto pragmatici” ovverosia “poche misure, ...Una manovra da trenta miliardi di euro, di cui larga parte destinate ad aumentare gli aiuti a famiglie e imprese per caro bollette ...