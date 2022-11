Manovra | Salvini “Risorse per bollette | imprese e famiglie”

(Di sabato 19 novembre 2022) VENEZIA (ITALPRESS) – “Sullasono contento perchè la stragrande maggioranza delleandrà per le, ma come promesso ci sarà lo stop alla Fornero e l'avvio di Quota 41, innalzamento della flat tax almeno fino a 85 mila euro, rinnovata pace fiscale, revisione importante al Reddito di cittadinanza, noi abbiamo chiesto che per chi rifiuta il lavoro non si deve sprecare denaro pubblico”. Lo ha dichiarato Matteo, ministro per le Infrastrutture, a Venezia.Foto xa7 Italpress(ITALPRESS).

La prima manovra di Governo 'è molto vuota. È una manovra: tetto al contante, condoni, le pensioni, ma queste sono tutte cose che tralasciano di toccare i punti fondamentali quali l'evasione fiscale, la sanità di cui sono previsti fondi in ...'

Per Carlo Calenda l'assemblea nazionale di Azione, a Napoli, rappresenta l'occasione per sancire l'accordo di federazione con Italia Viva e lanciare l'ex forzista ...