Manovra | Meloni “Al lavoro su una legge attenta a famiglie e imprese”

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nelladi Bilancio, anche in attesa del Consiglio dei Ministri che avrà luogo lunedì, con importanti iniziative del Governo. Siamo alsu unafinanziaria, con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

: il momento è delicato, tenere i conti in ordine. Giorgetti: priorità a redditi bassi e imprese. Unada trenta miliardi di euro , di cui larga parte destinate ad aumentare gli aiuti a ...... i giovani e gli anziani ", ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia. Ora la sfida è approvare lain tempo utile per lasciare il tempo al Parlamento di esaminarla e dare il ...ROMA (ITALPRESS) – “Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nella ...Detassazione totale per i nuovi assunti under 34 , per 2-3 anni. Questa una delle ipotesi emerse - a quanto riferiscono fonti parlamentari - durante ...