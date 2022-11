Manovra | Meloni “Al lavoro su una legge attenta a famiglie e imprese”

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nelladi Bilancio, anche in attesa del Consiglio dei Ministri che avrà luogo lunedì, con importanti iniziative del Governo. Siamo alsu unafinanziaria, con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sky Tg24

12.00: attenti a redditi bassi "Siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi". Così la premiersu Facebook. ..."Stop, stop, stop". Al tavolone rotondo della Sala Verde la presidente Giorgialo ripete più volte, blindando la "linea dura" con gesti eloquenti delle mani. Stop al reddito di cittadinanza. Sei mesi di proroga e poi basta sussidio a chi è in grado di lavorare, "dobbiamo ... Governo Meloni, news. Giorgetti: cuneo fiscale rinnovato e aumentato per lavoratori. LIVE ROMA (ITALPRESS) – “Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nella ...Detassazione totale per i nuovi assunti under 34, per 2-3 anni. Questa una delle ipotesi emerse - a quanto riferiscono fonti parlamentari - durante il vertice sulla Manovra di bilancio tra il ...