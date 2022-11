(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – La Webche il governo vorrebbe introdurre nella legge di bilancio, come tassa a carico delle società di distribuzione che usano mezzi inquinanti per portare nelle case i prodotti acquistati sulle piattaforme, accoglie una tiepida accoglienza da parte dei commercianti e la netta contrarietà delle società di e-commerce italiane. E il dibattito si accende nel valutare i pro e i contro della misura. La, interpellata dall’Adnkronos, se da una parte si mostra a favore auspica “che non si riveli, alla fine, una misura controproducente, che crea oneri aggiuntivi sulle piccole imprese di trasporto italiane o addirittura per i piccoli esercenti di vicinato che fanno micro consegne” afferma il segretario generale diMauro Bussoni. E aggiunge: “meglio ...

Così il segretario generale diMauro Bussoni commenta con l'Adnkronos la Web Green Tax che dovrebbe entrare nella prossimafinanziaria per colpire l'e - commerce. "Meglio ...'Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il ritorno della cedolare secca sui negozi che rientra nellache il Governo approverà nei prossimi giorni'. **Manovra: Confesercenti, 'Web Green Tax Sì ma Black Friday si 'mangia' il Natale online'** Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo che condividere l intenzione del provvedimento, mirato ad agevolare gli esercizi di vicinato e riequilibrare la concorrenza con il commercio online.Il direttore generale della provincia di Cuneo Nadia dal Bono: “Un aiuto in più per il commercio, fortemente provato dalla crisi di questi ultimi anni. Più possibilità anche per la riqualificazione de ...