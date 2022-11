Manovra | Berlusconi | “Da Forza Italia proposta per 1 milione di nuovi posti di lavoro”

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA –proporrà di inserire nella legge di Bilancio una norma in grado di produrre “undidi” tramite l’abolizione delle autorizzazioni preventive in edilizia e non solo. Lo ha detto il leader di, Silvio, durante l’inaugurazione della nuova sede del coordinamento regionale del partito. Si tratta, ha aggiunto, di “una mia idea”. Nella legge di bilancio “metteremo in campo” l’abolizione delle autorizzazioni preventive e il taglio degli oneri, oltre lo stipendio, per l’assunzione dei giovani fino a 34 anni da parte delle aziende “anche se magari non sono nelle corde degli alleati”, ha poi aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

