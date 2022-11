Manovra | altri 100 euro per il quarto figlio e i gemelli | via 3 punti di cuneo fiscale Pensioni | verso quota 103 E torna il bonus tv

(Di sabato 19 novembre 2022) Più aiuti per le famiglie numerose e taglio deldi 3(dai 2 attuali) per i redditi fino a 35 milalordi l?anno. Sono alcune novità della. Dal...

Vi sono poirequisiti preferenziali: abilitazione Manutenzione Veicoli (MV0, Modulo Base o ... " Preparazione dei Treni " PDT/B (formazione); " Preparazione dei Treni " PDT/A (); ......con una situazione economica e finanziaria che non garantisce gli ampi margini dida lei ... mentre9 miliardi sono già confluiti nel decreto Aiuti quater . Concessioni balneari, Meloni ...Manovra: pane e latte senza iva per almeno un anno. Aiuti alle famiglie numerose ma arriva la tassa sulle consegne a domicilio Amazon. Scenderà al 5% su assorbenti e ...Il governo va verso la sua prima legge di bilancio, con poche risorse e tanti provvedimenti attesi: cosa cambia per flat tax, taglio del cuneo fiscale, Superbonus, reddito di cittadinanza e pensioni ...