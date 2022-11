Manovra 2022 | Berlusconi | “Via tasse ad aziende per assumere giovani”

Leggi su italiasera

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – “Troppiin Italia cercano lavoro e non lo trovano. Se per un periodo di 3, 4 o 5 anni dovessimo favorire le imprese dicendolo loro ‘ti togliamo ogni tassa, tutto ciò che ti costa un lavoratore in più rispetto allo stipendio, in modo che lo stipendio che darai aidai 18 ai 34 anni sia uguale ai tuoi costi’, questo significa che leavranno una grande convenienza ad”. Così il leader di Forza Italia, Silvio, parlando a Milano delle sue idee per la Finanziaria. “Stiamo lavorando alla legge di Bilancio, due idee, delle tante cose che stiamo seguendo, sono mie: una è quella di eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole realizzare una casa, ristrutturarla per chi vuole aprire una farmacia o un ristorante. Con questa ...