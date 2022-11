Mancini si era fermato | il sospetto | l' errore che ci è costato il Qatar?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Nelle 56 partite alla guida dell'Italia, Robertoha fatto esordire 54 giocatori. In media quasi uno a gara. Tutto si può dire del ct, quindi, tranne che non abbia occhio per i nuovi talenti e coraggio nel lanciarli. L'unico peccato è che abbia sospeso i debutti dopo l'Europeo, cioè nel momento in cui l'Italia era nel pieno della sbornia e più aveva bisogno di forze fresche. Da Wembley alla disfatta con la Macedonia del Nord, infatti, sono stati solo due gli esordienti: Scamacca nel 5-0 alla Lituania del 9 settembre 2021 e Joao Pedro nel decisivo playoff del 24 marzo 2022. Due attaccanti di cui uno sparito dai radar subito dopo, a conferma che in quegli 8 mesi non è stato provato niente di nuovo, pensando non ce ne fosse bisogno. In quel periodo, il Mancio-talent scout ha lasciato posto al Mancio-gestore. Per riconoscenza e anche perché credeva bastasse per ...