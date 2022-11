Mancini | ' ' Chi vince i Mondiali? Argentina favorita' '

Così il c.t. della Nazionale Robertoin conferenza stampa: \''Ci sono tante squadre forti, ma se devo dirne una, dico ...Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto, alla vigilia dell'amichevole di Vienna contro l'... Proprio domani iniziano in Qatar i Mondiali: 'Non sopuò vincerli, ci sono tante squadre forti ...VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Domani è un buon test per i giovani, la partita contro di loro ad Euro2020 fu la più difficile”. Lo ...Il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato alla vigilia della sfida con l'Austria. Le sue parole riportate da Tmw: Chiudiamo quando gli altri iniziano. Quali sono le tue sensazioni Cosa ...