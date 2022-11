(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Due cicloni in quattro giorni consull’. “Durante il, con il passaggio del primo ciclone, avremo instabilità solo al Centro-Sud con tanta pioggia e pochissima neve, in un secondo momento è previstodiffuso su tutta l’e qualche sorpresa in più – spiegano gli esperti del sito www.iL.it – Iniziamo a vedere cosa succederà durante il: il primo ciclone, in transito da Ovest verso Sud-Est con una pressione minima di circa 1000 hPa, porteràintense verso il Centro-Sud, in particolare su Basso Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. Il sabato vedràun sensibile calo termico da Nord a Sud e locali venti di burrasca in Sardegna”. Mattia Gussoni, ...

Adnkronos

... patrona di musicisti e cantanti) - avvertono da 3bmeteo.com - quando il ciclone si potenzierà ulteriormente e attraverserà l'dal Tirreno all'Adriatico. In questa fase avremo...Due cicloni in quattro giorni consull'. 'Durante il weekend, con il passaggio del primo ciclone, avremo instabilità solo al Centro - Sud con tanta pioggia e pochissima neve, in un secondo momento è previsto... Maltempo Italia, weekend con piogge anche forti: ecco dove, previsioni meteo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lunedì assisteremo ad un giorno di calma meteo, in attesa dell'arrivo di una intensa tempesta che investirà l'Italia martedì 22: le previsioni meteo ...