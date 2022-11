Agenzia ANSA

... complicate da diversi anni, i medici hanno suggerito un ricovero in ospedaleuna valutazione più approfondita della situazione. Ilha colpito Bossi a tre anni dal ricovero in rianimazione ...Al momento, sono in corso gli accertamenti cliniciapprofondire le cause del. In ospedale c'è anche l'europarlamentare Angelo Ciocca che ha avuto parole confortanti: 'Bossi si è sempre ... Malore per Umberto Bossi, portato in ospedale a Varese - Politica Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è stato ricoverato in ospedale a Varese, dopo che ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha trasportat ...Il fondatore della Lega Umberto Bossi è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore da lui accusato nella sua abitazione di Gemonio.