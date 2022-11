Malore per Umberto Bossi | il fondatore della Lega ricoverato a Varese

Leggi su open.online

(Di sabato 19 novembre 2022) È stato portato all’ospedale di, dopo unaccusato daloggi 19 novembre mentre era nella sua casa a Gemonio. Come riporta il CorriereSera, il Senatur non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici hanno suggerito il ricovero per ulteriori controlli, viste le condizioni di salute già da anni complicate. Ora il team di medici è al lavoro per approfondire le cause del. Da quanto si è appreso,è arrivato in ospedale insieme al figlio Renzo e alla moglie Manuela Marrone, che lo stanno assistendo e sono al suo fianco. Insieme a loro anche l’europarlamentare Angelo Ciocca: «si è sempre dimostrato un leone sia nei momenti difficili ...