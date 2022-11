QUOTIDIANO NAZIONALE

Unnato dalle lacrime di Dio. Non è un caso se una leggenda islamica lega l'origine dellealla commozione del Creatore davanti ...Proprio mentre inizia la stagione migliore per andare a visitare ledelle vacanze, amatissime anche dai turisti italiani, torna il pericolo del terrorismo islamico. Nelle prime ore di lunedi scorso si è conclusa l'operazione antiterrorismo nella ... Maldive, il paradiso possibile nato dalle lacrime di Dio - Itinerari la coppia si è sposata l’anno scorso ed ha deciso di festeggiare la luna di miele nell’incantevole paradiso delle Maldive. In occasione del loro primo anniversario, Miriam Leone ha deciso di ...Un paradiso nato dalle lacrime di Dio. Non è un caso se una leggenda islamica lega l’origine delle Maldive alla commozione del Creatore davanti allo ...