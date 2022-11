Lutto nella musica italiana | ha fatto la storia del Bel Paese

Leggi su inews24

(Di sabato 19 novembre 2022) Ha scritto ladellae per questo creato un vuoto incolmabile in essa: si è spento dopo una lunga carriera Una grossa perdita per l’Italia intera per lache ha costituito per il Bel, una lunghissima carriera che ha segnato intere generazioni con la massima popolarità arrivata negli anni ’60. L'articolo proviene da Inews24.it.