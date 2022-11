L' uomo sospettato dei tre omicidi a Roma è l' ex autista del boss della camorra Senese

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI - C'è un primoper i treavvenuti giovedì in zona Prati. A perdere la vita tre prostitute: Marta Castano Torres, colombiana di 65 anni e due cittadine cinesi. Si chiama Giandavide De Pau e in passato era ritenuto vicino al clan dei. Il suo interrogatorio è durato circa 7 ore. "Dopo aver vagato per due giorni sono andato a casa di mia madre e mia sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ero stravolto e mi sono messo a dormire per due ore sul divano e poi, alle 6 di mattina, sono arrivati i poliziotti che mi hanno bloccato", sono le sue prime dichiarazioni. La svolta alle indagini sarebbe legata anche ad alcune testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine nelle ultime ore. In particolare, gli elementi forniti da due cittadini cubani e una terza persona avrebbero indirizzato ...

L', 51 anni, è stato rintracciato in un Bed & Breakfast grazie all'aiuto di una ...Sette ore di interrogatorio per ricostruire la scia di sangue che Giandavide De Pau , l 'fortementedi essere l'autore del triplice femminicidio nel quartiere Pratia di Roma, si è lasciato dietro giovedì. 'Ricordo di essere stato in quella casa di via Riboty con delle ...Il sospettato del triplice omicidio di Roma è Giandavide De Pau, 51 anni, considerato l'uomo fidato del boss Michele Senese, per il quale svolgeva anche il ruolo di autista e factotum… Leggi ...Si chiama Giandavide De Pau, il 51enne, italiano fermato questa mattina perché sospettato del triplice femminicidio in Prati. De Pau, noto perché era l’autista di Michele Senese, nonché suo guardaspal ...