L’uomo fermato per il triplice omicidio nel quartiere Prati a Roma è Giandavide De Pau

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022)questa mattina dalla Polizia e sospettato di aver ucciso tre donne giovedì scorso nelDe Pau, 51 anni. Lo riportano varie testate giornalistiche e l’agenzia di stampa ANSA, che scrive cheera noto alle autorità per delle indagini legate alla criminalità organizzata ae in particolare per quelle riguardanti il clan camorristico dei Senese. Secondo La Repubblica, De Pau era l’autista e guardaspalle di Michele Senese, fondatore e boss dell’omonimo clan.De Pau: forse è la svolta nelle indagini sulè stato interrogato negli uffici della Questura e il suo appartamento è stato controllato dalla ...