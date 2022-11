Gazzetta del Sud

Iladibito a esercizio commerciale veniva dapprimae poi restituito una volta asportate quanto di illecito contenuto. In totale le fiamme gialle hanno3.700 piante in ...... bloccata all'aeroporto lo scorso agosto, le autorità le hannoi documenti e ... considerato che proprio questa mattina il tribunaleha rigettato l'istanza dell'avvocato al ... Locale sequestrato a Catanzaro Lido. Il Tar accoglie il ricorso dei proprietari I militari del Nipaaf, Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Latina, insieme ai carabinieri forestali di Latina, Sezze, Priverno, Cisterna e Cori e ...Nell’ambito delle attività di controllo poste in campo dalla Polizia Locale di Napoli, finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti, gli ...