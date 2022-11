OA Sport

Non solo - 73 kg femminile: quest'oggi potremo vedere gareggiare anche gli atleti della categoria - 54 kg maschile , con un occhio che andrà inevitabilmente ai risultati dei primi due del tabellone, ...Oltre alla categoria appena menzionata, saranno di scena anche le atlete della - 53 kg femminile , tra le quali non figurerà alcuna italiana; favorita per la conquista del titolo mondiale la padrona ... LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Maristella Smiraglia agli ottavi di finale! Taekwondo athlete Stanislaus Phiri has missed an opportunity of making a historic appearance at the ongoing World Taekwondo Championship in Mexico due to lack of financial support. He became the first ...Mexican Taekwondo Federation President Francisco Raymundo González Pinedo believes the medal-winning exploits of his rising stars at the World ...