LIVE Ruud-Rublev 6-2 6-4 | ATP Finals 2022 in DIRETTA | il norvegese domina e domani sfiderà Djokovic per il titolo a Torino

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-FRITZ DALLE 14.00 22:36 Grazie mille a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata! 22:35 Laditermina qui! Appuntamento asu OA Sport per la Finale! 22:32 Partita che è andata via veloce stasera a, con un solidissimo e concentratissimoche non ha lasciato scampo aalle 19.00 andrà quindi in scena la Finale delle ATPche vedrà protagonisti ilCaspercontro il serbo Novak. 22:30 Diamo un occhio ...

Djokovic domani andrà alla caccia del sesto titolo alle ATP Finals, uno trae Rublev sarà il suo avversario. SBAGLIA FRITZ COL DRITTO! FINISCE QUI! DJOKOVIC - FRITZ 7 - 6 7 - 6! IL SERBO VOLA IN ...Domenica il serbo, contro uno tra il norvegeseo il russo Rublev, proverà ad eguagliare il ... SEGUI LA DIRETTARISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV SEMIFINALI: ...Le ATP Finals decidono il secondo finalista: in campo Casper Ruud e Andrey Rublev. Norvegese avanti un set a zero (6-2). Il vincitore sfiderà domenica per il titolo di 'maestro' Djokovic.Tutto in dire ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI RUUD-RUBLEV DALLE 21.00 16.18 La nostra Diretta LIVE si chiude qui: grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.