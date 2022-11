(Di sabato 19 novembre 2022)sfidae Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale. La rivincita per il titolodeiavrà luogo alle 23:00 di stasera, venerdì 18 novembre. A Savignano sul Rubicone (FC), presso l’Impianto Sportivo Sporting 7, l’italiano 43enne vuole riprendersi la cintura. “Sono preparato – ha detto in conferenza stampa-. Spero di fare un buon combattimento”. “Ringrazio chi mi ha aiutato – conclude-. Sono pronto, più pronto di sempre. Venerdì darò tutto”. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale. Al momento, l’unico italiano campione d’Europa è Alessio Lorusso (gallo), ...

SPORTFACE.IT

...Sardegna- Adnkronos Dopo l'articolo di 'Repubblica' del luglio scorso in cui si riportava del no del Pd all'intesa con Italia viva per le elezioni, le comunicazioni tra Enrico Letta e...... non dai trafficanti', ha detto, parlando della questione migranti, il ministro dell'InternoPiantedosi a Napoli. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Le nostre top news in tempo reale su ... LIVE - Matteo Signani vs. Anderson Prestot: Europeo Pesi Medi (DIRETTA) Matteo Siffredi: eliminato al primo Live Show. Tropea, 6,5: nel loro brano danno il meglio. Lucrezia Maria Fioritti, 6,5: bel brano, proposto anche in fase di Audizioni. La sua migliore esibizione nel ...Dopo l’eliminazione la scorsa settimana di Matteo Orsi e DADA’ (X Factor 2022, terzo Live: chi è stato eliminato. VIDEO), al quarto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle i giudici se la ...