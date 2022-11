LIVE Italia-Turchia 4-2 | Europei curling femminile in DIRETTA | Constantini manda in fuga le azzurre nel sesto end!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 19.00 15.51:a punto ma non in appoggio. Rischia qualcosa la squadra azzurra 15.49: Stone turca a punto in mezzo alle due. Possibile tiro di giustezza diper costringere laad accontentarsi di un punto 15.48:sceglie di piazzare la terza stone a punto esattamente davanti alle due stone turche 15.44: L’chiede time out. Mancano quattro tiri al termine dell’end, ci sono due stonea punto in zona centrale una vicina all’altra e due stone turche una a fianco all’altra tutte spostate a sinistra con doppia guardia. Le ...