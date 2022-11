LIVE Italia-Svezia | Europei curling 2022 in DIRETTA | gli azzurri sfidano gli scandinavi privi di Edin

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming dell’Europeo di– Presentazione Campionato Europeo di– I convocati dell’per glidi– Le favorite del torneo femminile all’Europeo di– I favoriti del torneo maschile all’Europeo di– La cronaca di-Germania femminile – La cronaca di-Norvegia maschile – Come ci si qualifica per i Mondiali diBuongiorno e benvenuti alladella seconda giornata di gare dei Campionati2021 di: in programma il secondo incontro di qualificazione per il torneo ...