LIVE – Italia-Svezia 3-1 | girone Europei maschili curling 2022 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Latestualedi, partita valevole per il round robin deglidi, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Dopo la gara d’esordio contro la Norvegia, la Nazionale composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini prosegue la sua avventura continentale contro un avversario molto forte. Gli azzurri infatti incontrano la formazione svedese, una delle favorite per il titolo, e vogliono provare a sorprendere per tenere vivo il sogno di approdare in semifinale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 19 novembre alla Oestersund Arena, in. Sportface.it vi terrà ...