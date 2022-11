LIVE – Italia-Sudafrica 21-56 | test match 2022 rugby maschile in DIRETTA

(Di sabato 19 novembre 2022) Laualedidiin programma sabato 19 novembre. Dopo la travolgente vittoria contro Samoa e lo storico successo contro l’Australia della scorsa settimana, gli uomini di Kieran Crowley scendono nuovamente in campo davanti al proprio pubblico per il terzodelle Autumn Nations Series. Si tratta del confronto numero sedici tra le due squadre, l’ottavo giocato ined il secondo a Genova. Gli azzurri che proveranno a conquistare un altro successo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di sabato 19 novembre allo stadio Ferraris di Genova. Sportface.it vi terrà ...

Lo rileva il focus per la fascia 0 - 19 anni dell'Istituto superiore di sanità nel suo Report esteso. Inoltre in aumento rispetto alla settimana precedente il tasso di incidenza in tutte le fasce d'...Si riferisce alla sfida dello scorso 5 ottobre valida per i trentaduesimi di finale di Coppaterminata con il punteggio di 3 a 1 grazie alle reti di Sorrentino nel primo tempo, di Rossetti e ...Rugby Italia - Sudafrica diretta live oggi 19 novembre a Genova, gli azzurri di Michele Lamaro sfidano i campioni del mondo 16-37 (13-18 p.t.) Marcatori 2' 0-5 m.... Hai scelto di non accettare i ...3'- Altro cross, stavolta di Ferri, ma la Juve non corre pericoli neanche in questa occasione. 1'- Subito cross pericoloso di Ndercka, respinto dalla difesa della ...