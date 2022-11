LIVE Italia-Sudafrica 16-37 rugby | Test Match in DIRETTA | gli Springboks prendono il largo

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Altra transizione veloce deini che sono nei nostri ventidue. 57? Pallone ancora al: l’è in balia degli avversari. 55? Ancora una meta per il! Stavolta è Smith a sorprendere la difesa azzurra con uno scatto felino. 54? Touche per ilnei cinque metri. 53? Un po’ di indisciplina e di nervosismo per l’in questa fase. 51? Capuozzo fa metri, ma poi viene fermato: palla ancora all’. 49? Libbok trasforma: 30-16. Si fa durissima. 48? Arendse! Un’altra meta per il: 28-16. Adesso bisogna fermare l’emorragia. 47? De Klerk non converte la meta: la distanza è quella di un break. 46? Kolbe! Meta ...